Завтра працюватиме “гаряча лінія” для мешканців Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема, щодо монетизації субсидій

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Завтра, 15 лютого, відбудеться прийом дзвінків від мешканців Кіровоградської області стосовно питань та роз’яснень щодо монетизації житлових субсидій.

Повідомляє Голос Громади.

Телефонна”гаряча лінія” працюватиме з 11:00 до 12:00 години.

Відповідати на питання мешканців області буде заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Надія Кримська.

Телефонувати можна за безкоштовним номером: 0 800 500 238.

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