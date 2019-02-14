Завтра працюватиме “гаряча лінія” для мешканців Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема, щодо монетизації субсидій

Завтра, 15 лютого, відбудеться прийом дзвінків від мешканців Кіровоградської області стосовно питань та роз’яснень щодо монетизації житлових субсидій.
Повідомляє Голос Громади.
Телефонна”гаряча лінія” працюватиме з 11:00 до 12:00 години.
Відповідати на питання мешканців області буде заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Надія Кримська.
Телефонувати можна за безкоштовним номером: 0 800 500 238.
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