Завтра відбудеться сесія Олександрійської районної ради

Завтра, 4 вересня, в актовому залі приміщення райради відбудеться чергова сесія Олександрійської районної ради.

На розгляд депутатського корпусу винесуть питання про надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів, а також погодження передачі в оренду гаража та вільних нежитлових приміщень.

Також депутатам райради пропонують внести зміни до 23.08.2018 рішення районної ради від 25 листопада 2015 року №10 «Про обрання постійних комісій». Рішення аргументоване введенням в районну раду двох депутатів – Віталія Згами та Юрія Анатольєва, які наразі, не є членами жодної постійної комісії ради.

Крім цього, районним народним обранцям пропонують затвердити Положення про порядок проведення конкурсу та призначення педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» та взяти до уваги хід виконання районної цільової програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних речовин.