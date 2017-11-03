Завтра відкривається сезон полювання на парнокопитних

Завтра, 4 листопада, відкривається сезон полювання на парнокопитних. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства.

У період з 4 листопада по 31 грудня (включно), по суботах і неділях, у мисливських угіддях Кіровоградської області проходитиме полювання на парнокопитних тварин – кабана, козулю, оленів плямистого та європейського.

Мисливцям нагадують, що до полювання допускаються лише ті мисливці, які мають при собі перелік документів, передбачених Законом України «Про мисливське господарство та полювання», а саме: посвідчення мисливця; щорічну контрольну картку обліку добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензію, відстрільну картку тощо); відповідний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання; паспорт на собак мисливських порід у разі їх використання під час полювання.

Обласне управління лісового та мисливського господарства попереджає усіх мисливців про неухильне дотримання правил поводження з мисливською вогнепальною зброєю на полюванні.