Вчора, 3 січня 2017 року для учнів Олександрії та Олександрійського району відкрився зимовий табір “Патріот”. Так, Косівська школа дуже гостинно зустріла 20 учнів 8-9 класів Косівської ЗШ І-ІІІ ст., Бутівського НВК, Федірківського НВК (Світловодський район) та олександрійських міських шкіл: школи-гімназії ім. Шевченка та загальноосвітньої школи № 10. Дітлахи міських та районних шкіл змогли разом взяти участь в роботі табору завдяки Меморандуму про співпрацю в галузі освіти між Олександрійською міською радою та Олександрійською районною державною адміністрацією, який нещодавно підписали міський голова Степан Цапюк та очільник РДА Богдан Куруп.

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Темою зимового табору є український фольклор. Діти були поділені на три команди, і кожна з них протягом 4 днів буде приймати участь в різноманітних квестах, тренінгах, конкурсах та майстер-класах.

В перший день учасники табору “Патріот” відвідали музей в Захарівці, де ознайомилися з історією культури українського народу минулого століття, а також змогли розглянути експонати Кіровоградського обласного музею. Учні шкіл з захватом відвідували цікаві місця та викладали фото у спільноті табору в соц.мережі Вконтакте. Закриття “Патріоту” заплановане на 6 січня.

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Табір працює за підтримки народного депутата України Анатолія Кузьменка, депутата обласної ради, комерційного директора ТОВ «УкрАгроКом» Павла Фесюка, генерального директора ТОВ “Колос” Олександра Замкова та депутата районної ради Любові Замкової.

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