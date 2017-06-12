Збільшення чисельності апарату міської ради та інші питання розглянуть депутати на сесії 23 червня

23 червня о 9 годині ранку відбудеться 34-а сесія Олександрійської міської ради. На розгляд сесії внесені питання щодо: збільшення загальної чисельності апарату міської ради; внесення змін до рішення міської ради від 01.07.2016 № 95 «Про утворення, визначення чисельності, затвердження персонального складу виконавчого комітету Олександрійської міської ради 7 скликання»; заохочення голів квартальних комітетів міста; скасування рішень виконавчого комітету від 23.03.2017 № 190 «Про продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами» та від 20.04.2017 № 288 «Про демонтаж рекламних засобів, встановлених на розподільній смузі пр. Соборного та по вул. Братській (біля житлового будинку № 44 по вул. Григорія Усика)»; Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами міської ради за 2016 рік та ін.

Загалом на сесії Олександрійської міської ради розглянуть 24 питання.