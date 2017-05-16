Збільшено суму витрат на відрядження бюджетників

Постановою Кабміну від 05.04.2017р. №241 внесено зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Про це повідомляє Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Так, з 19 квітня поточного року сума добових витрат на відрядження збільшена до 60 гривень, а гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу становить 600 грн. за добу в межах України.

Реалізація Постанови №241 здійснюватиметься у межах видатків, передбачених на утримання бюджетних установ.