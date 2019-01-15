Збільшилась чисельність хворих на ГРИП у Кіровоградській області

4

Впродовж двох тижнів з початку року до медичних закладів з приводу ГРВІ та Грипу звернулось 1738 хворих, зокрема 809 дітей – (46,5%).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції зростає, однак показник залишається нижчим рівня епідемічного порогу (на 30,6%).

За зазначений період всього госпіталізовано – 106 хворих, з яких 62 дітей, а діагноз «ГРИП» встановлено 10 мешканцям області.

Читайте також:  Посадовця з Кіровоградщини судитимуть за злочин, що спричинив держбюджету збитків на суму 261 тисячу гривень

Нагадаємо, що перший випадок Грипу на Кіровоградщині було зареєстровано на першому тижні нового року.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ