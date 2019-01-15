Збільшилась чисельність хворих на ГРИП у Кіровоградській області

Впродовж двох тижнів з початку року до медичних закладів з приводу ГРВІ та Грипу звернулось 1738 хворих, зокрема 809 дітей – (46,5%).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції зростає, однак показник залишається нижчим рівня епідемічного порогу (на 30,6%).

За зазначений період всього госпіталізовано – 106 хворих, з яких 62 дітей, а діагноз «ГРИП» встановлено 10 мешканцям області.

Нагадаємо, що перший випадок Грипу на Кіровоградщині було зареєстровано на першому тижні нового року.