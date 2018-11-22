Збірна команда Олександрійського району здобула перше місце у масовому заході «Cool Games»

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Минулого тижня на базі навчально-виховного комплексу «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» пройшли групові змагання обласного етапу спортивно-масового заходу “Cool Games”.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської РДА.

У змаганнях взяли участь  команди м. Олександрії, Олександрійського, Онуфріївського та Світловодського районів  вікових категорій : 2001-2004 р.н., 2005-2007 р.н. та 2008-2009 року народження.

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Від Олександрійського району було представлено три команди: Новопразький НВК; Косівський НВО ; Червонокам’янський НВО.

За підсумками набраних балів в результаті змагань, збірна команда Олександрійського району виборола  перше місце у груповому етапі.

Тож, юні спортсмени продовжать боротьбу у фіналі  24 листопада у м. Кропивницький.

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