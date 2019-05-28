Збірні команди з Кіровоградщини взяли участь в обласних спортивних змаганнях

Команди 11 районів та об’єднаних територіальних громад області змагалися у 8 видах спорту

Днями за підтримки обласної державної адміністрації обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” у с.Головківка відбулися обласні спортивні змагання серед сільських, селищних голів і старост, депутатів сільських і селищних рад, повідомляє “Голос Громади”.

Програма передбачала змагання з 8 видів спорту – 1 командний (волейбол) та 7 особистих: більярд, теніс настільний (чоловіки та жінки), дартс, гирьовий спорт, шахи й шашки.

У чемпіонаті взяли участь 11 команд районів та об’єднаних територіальних громад Кіровоградської області.

За результатами змагань, переможці у видах розподілились таким чином:

Волейбол:

І місце – Новгородківський район;

ІІ – Олександрійський район;

ІІІ – Великосеверинівська ОТГ.

Шахи:

І місце – Мосєнцєв Олег (Помічнянська ОТГ);

ІІ – Одінцов Віталій (Онуфріївський район);

ІІІ – Хмара Олександр (Маловисківська ОТГ).

Шашки:

І місце – Кудрявцева Людмила (Великосеверинівська ОТГ);

ІІ – Таранець Людмила (Петрівський район);

ІІІ – Бугера Анна (Помічнянська ОТГ).

Дартс:

І місце – Лисоконь Тетяна (Новоукраїнський район);

ІІ – Робота Світлана (Онуфріївський район);

ІІІ – Шевчук Тетяна (Петрівський район).

Гирьовий спорт:

І місце – Синєок Руслан (Соколівська ОТГ);

ІІ – Шуляренко Олександр (Великосеверинівська ОТГ);

ІІІ – Парцей Ростислав (Долинський район).

Теніс настільний (жінки):

І місце – Полова Анна (Онуфріївський район);

ІІ – Яценко Ольга (Соколівська ОТГ);

ІІІ – Губська Ольга (Великосеверинівська ОТГ).

Теніс настільний (чоловіки):

І місце – Курлюк Валентин (Онуфріївський район);

ІІ – Демченко Володимир (Новгородківський район);

ІІІ – Хромей Віктор (Долинський район).

Більярд:

І місце – Волянський Олег (Олександрійський район);

ІІ – Криворучко Віктор (Новгородківський район);

ІІІ – Кравченко Михайло (Великосеверинівська ОТГ)

Переможців та призерів змагань було нагороджено дипломами, медалями та кубками, а всі учасники отримали заохочувальні призи від управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА та обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.