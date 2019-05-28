Збірні команди з Кіровоградщини взяли участь в обласних спортивних змаганнях

Команди 11 районів та об’єднаних територіальних громад області змагалися у 8 видах спорту
Днями за підтримки обласної державної адміністрації обласним центром фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” у с.Головківка відбулися обласні спортивні змагання серед сільських, селищних голів і старост, депутатів сільських і селищних рад, повідомляє “Голос Громади”.
Програма передбачала змагання з 8 видів спорту – 1 командний (волейбол) та 7 особистих: більярд, теніс настільний (чоловіки та жінки), дартс, гирьовий спорт, шахи й шашки.
У чемпіонаті взяли участь 11 команд районів та об’єднаних територіальних громад Кіровоградської області.
За результатами змагань, переможці у видах розподілились таким чином:
Волейбол:
І місце – Новгородківський район;
ІІ – Олександрійський район;
ІІІ – Великосеверинівська ОТГ.
Шахи:
І місце – Мосєнцєв Олег (Помічнянська ОТГ);
ІІ – Одінцов Віталій (Онуфріївський район);
ІІІ – Хмара Олександр (Маловисківська ОТГ).
Шашки:
І місце – Кудрявцева Людмила (Великосеверинівська ОТГ);
ІІ – Таранець Людмила (Петрівський район);
ІІІ – Бугера Анна (Помічнянська ОТГ).
Дартс:
І місце – Лисоконь Тетяна (Новоукраїнський район);
ІІ – Робота Світлана (Онуфріївський район);
ІІІ – Шевчук Тетяна (Петрівський район).
Гирьовий спорт:
І місце – Синєок Руслан (Соколівська ОТГ);
ІІ – Шуляренко Олександр (Великосеверинівська ОТГ);
ІІІ – Парцей Ростислав (Долинський район).
Теніс настільний (жінки):
І місце – Полова Анна (Онуфріївський район);
ІІ – Яценко Ольга (Соколівська ОТГ);
ІІІ – Губська Ольга (Великосеверинівська ОТГ).
Теніс настільний (чоловіки):
І місце – Курлюк Валентин (Онуфріївський район);
ІІ – Демченко Володимир (Новгородківський район);
ІІІ – Хромей Віктор (Долинський район).
Більярд:
І місце – Волянський Олег (Олександрійський район);
ІІ – Криворучко Віктор (Новгородківський район);
ІІІ – Кравченко Михайло (Великосеверинівська ОТГ)
Переможців та призерів змагань було нагороджено дипломами, медалями та кубками, а всі учасники отримали заохочувальні призи від управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА та обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.