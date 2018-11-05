Збирання пізніх сільськогосподарських культур області на стадії завершення

На початок листопада аграріями Олександрійського району було зібрано 31949 га соняшника із запланованих 31949 га, що становить 100% середньої урожайності 22,8 ц/га, сої 7116 га, яка складає 100% площі при урожайності 11,3ц/га. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської райдержадміністрації.

Кукурудзи та зерна 30993 га із запланованих 31012 га – 99% середньої урожайності 48,1 ц/га, а цукрового буряку 4006 га із запланованих 4489 га, що становить 89% середньої урожайності 270,8 ц/га.

Разом зі збиранням врожаю проводилися роботи з посіву озимих культур під урожай 2019 року. Озимого ріпаку посіяно 2001 га , із запланованих 2850 га, озимої пшениці 26069 га, озимого ячменю 2626 га.