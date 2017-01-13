У четвер, 19 січня 2017 року, починаючи з 10 години ранку на території Зеленої садиби Ділієва відбудеться святкування Водохреща. Як повідомляють організатори, в програмі заходу купання, ігрища та забави, також на гостей чекатиме смачна козацька кухня.

Захід організовує товариство “Зелена садиба Ділієва” та організація “Козацький звичай” за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Щоправда, бажаючим прийняти участь у дійстві доведеться добиратися власним транспортом.

“На жаль, гостям на Водохреща доведеться добиратися власним транспортом, але про стан доріг ми подбаємо завчасно. По можливості почистимо грейдером, щоб всі бажаючі змогли доїхати. І запрошую усіх на традиційні купання, будемо раді всіх бачити!” – повідомив кореспондентам Голосу Громади Сергій Григор’єв.

Нагадаємо, що святкування Водохреща на території Зеленої садиби Ділієва відбувається кілька років поспіль та є традиційним.