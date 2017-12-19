Традиційно, кожного року 19 грудня на центральній площі міста свої вогні запалює новорічна ялинка. Не стали порушувати традицію й цього року.

На урочисте відкриття зеленої красуні завітало чимало олександрійців. Захід розпочався з не менш традиційного параду Дідів Морозів та Снігуроньок. Під звуки оркестру, який супроводжував колону головних новорічних персонажів, Дідусі та Снігуроньки пройшли до Соборної площі поруч із символом наступаючого 2018 року – Собакою.

З вітальною промовою до олександрійців та гостей нашого міста звернувся міський голова Степан Цапюк, побажавши гарного настрою, щастя та благополуччя, після чого ялинка засяяла новорічними вогнями. Бажаючі як завжди мали змогу сфотографуватися з Дідами Морозами та Снігуроньками.

Тим часом ще одна зелена красуня запалила свої вогні. Яскраву новорічну ялинку відкрили сьогодні біля Олександрійської районної державної адміністрації. Вітальне слово з нагоди Дня Святого Миколая та побажання гарних новорічних свят висловили перший заступник голови Олександрійської РДА Юрій Коваль.

На малечу, яка завітала на відкриття ялинки, чекала весела програма, справжній Святий Миколай з Ангелом та казкові персонажі.