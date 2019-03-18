Зеленка, валеріана, аміак… Олександрійці не знайдуть у продажу ще 18 лікарських засобів

Держлікслужба України заборонила продаж та розповсюдження низки медичних препаратів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держлікслужби України.

Серед заборонених медикаментів препарати українського виробника ІБОХ НАН, які поширювались з порушенням ліцензійних умов.

Серед препаратів під забороною:

Розчин 5% йоду по 20 мл у пляшечках;

Валеріани настоянка по 25 і 30 мл;

Водню перекис розчин 3% по 40 і 100 мл;

Спиртовий розчин 1% по 20 мл;

Діамантовий зелений розчин і розчин аміаку по 40 мл.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила вище перераховані мед препарати, які були виготовлені до 25 лютого поточного року.