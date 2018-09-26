Земля отримана атовцями в області

У Кіровоградській області учасники АТО, з моменту запровадження ініціативи Урядом завершився процес оформлення у власність 8481 земельну ділянку. Проекти землеустрою були затверджені на ділянки загальною площею 15,92 тис. гектарів. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Найбільшу кількість земельних ділянок військовим надали в Кіровоградському (872 – площею 1,57 тис. га), Олександрійському (591 – понад 1,14 тис. га), Знам янському (625 – площею 1,2 тис. га) та Олександрівському (623 – майже 1,2 тис. га) районах.

В області учасники АТО та члени родин загиблих військовослужбовців отримала 11809 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі. В цілому військові отримають у власність земля загальною площею понад 22,2 тис. гектарів.

Учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності.