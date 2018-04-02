Земляки розійшлися миром

31 березня у рамках 25-го туру чемпіонату Української прем`єр-ліги відбулася зустріч між ФК «Олександрія» та ФК «Зірка» (м.Кропивницький), повідомляє інформаційно-аналітичний центр олександрійського клубу. Зазвичай дербі цих двох команд викликають особливу увагу уболівальників, не став винятком і матч 25 туру, який проходив на стадіоні «Зірка» в Кропивницькому. Маючи суттєві втрати в оптимальному складі, господарі здебільшого оборонялись, а олександрійці, методично та монотонно намагались штурмувати ворота Євгена Паста. Ціла купа моментів, які створили підопічні Володимира Шарана біля воріт господарів поля та феєрична гра Артема Поляруса, на жаль, не дали олександрійцям результативних дивідендів: рахунок зустрічі – 0:0. Таким чином, дербі земляків в четвертий раз поспіль завершилось мирно.

Раніше між собою футболісти ФК «Олександрія» та «Зірки» в чемпіонатах України провели 22 зустрічі: 9 перемог олександрійців, 11 нічиїх та 2 перемоги кіровоградців. Різниця м’ячів 35-16=+19 на користь наших гравців. Кращі бомбардири в цих матчах – Олександр Гребінюк (ФК «Олександрія») -7 та Олександр Мизенко («Зірка») – 2 м’ячі. Ще три зустрічі суперники провели в Кубку України.