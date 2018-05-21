Жага до перемоги – під проливним дощем

20 травня у рамках 24 туру Чемпіонату України з футболу серед молодіжних складів відбулася зустріч між ФК «Олександрія» (U-19) – ФК «Чорноморець» (U-19) (Одеса). Гра проходила у с.Головківці (Олександрійський район) на стадіоні «ГОЛовківський», повідомляє ІАЦ ФК «Олександрія»

На перших хвилинах матчу, який весь пройшов спочатку під грозовою зливою, котра потім перейшла у затяжний дощ, спостерігалася ігрова перевага олександрійців, які цілком могли відкрити рахунок – після стандарту у виконанні Сергія Русьяна м’яч пролетів вище воріт Іллі Стефанова. Доволі швидко гра вирівнялася, а на 13-й хвилині гравці «Олександрії» порушують правила у штрафному майданчику – пенальті. Вирок арбітра впевнено виконав капітан гостей Євгеній Ратушняк – 0:1. Таким чином, до мотивації господарів додалося бажання якнайшвидше зрівняти рахунок у грі. Загалом перший тайм пройшов у рівній боротьбі – м’яч у центрі поля практично не затримувався, а кожну свою атаку команди намагалися завершувати ударами по воротах суперника.

У другому таймі грозові хмари продовжували у буквальному сенсі нависати над стадіоном. На 49 хвилині проти Сергія Русьяна, який з лівого флангу увірвався у штрафний майданчик одеситів, порушили правила й арбітр матчу Андрій Рижий призначає пенальті. Назар Хрієнко пробиває в нижній кут воріт, але кіпер «Чорноморця» без особливих зусиль заволодів м’ячем. А на 61 хвилині лише стійка воріт урятувала одеситів після удару головою Назара Хрієнка. Ще двічі олександрійці могли встановити паритет. На 72 хвилині Сергій Русьян обіграв гравця «Чорноморця» і зробив чудову передачу у штрафний майданчик на Маркіяна Пирога, після удару котрого знову рятує свою команду Ілля Стефанов.

А на 89 хвилині хороший шанс зрівняти рахунок мав Александр Азовський та його партнери, коли м’яч заметався у штрафному майданчику гостей, але у ворота так і не потрапив. Результат у матчі – 0:1. Варто відзначити, що по завершенню зустрічі погода налагодилася. Попереду у юніорів ще дві гри – 25 травня з рівненським «Вересом» і 30 травня заключний матч Чемпіонату проти донецького «Олімпіка», йдеться у повідомленні клубної інформаційної служби.