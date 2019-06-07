Жахлива аварія на в’їзді в Олександрію з трьома загиблими, дівчина у важкому стані (прямий ефір з місця події)

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На в’їзді в Олександрію по вул. Знам’янська, 159 сталася аварія зі смертельними наслідками, повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку прямого ефіру з місця події на сторінку Ігоря Глущенка у Фейсбук.

Загиблі їхали на мопедах, троє молодиків загинули, дівчина у важкому стані й знаходиться у Центральній міській лікарні — всі вони мешканці Олександрії.

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Обставини цієї трагедії невідомі й наразі встановлюються.

Свідків просять звернутися до Олександрійського відділу поліції або зателефонувати на  номер 102.

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