Жінка з інвалідністю змогла повірити у себе

333
Фото Олександрійський міськрайонний центр зайнятості

Алла Миколаївна, будучи інвалідом 3 групи з ураженням опорно рухового апарату, тривалий час не могла знайти собі підходящу роботу. По-перше здоров’я не дозволяло, турбував постійний біль, а по-друге  –  не було тієї роботи, яка була б їй посильною. За освітою Алла кравець, але ніколи не працювала за фахом, тому кваліфікація була давно втрачена.

Звернувшись по допомогу у працевлаштуванні до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, жінка не могла визначитись, яка саме робота для неї була б прийнятною. Зрештою безробітній запропонували  вакансію продавця непродовольчих товарів у одному з місцевих магазинів, діяльність якого пов′язана з пошивом і реалізацією штор та гардин. Звичайно, спершу ця вакансія викликала у жінки побоювання, адже досвід у торгівлі був у неї зовсім відсутній, але після співбесіди з роботодавцем, клієнтка центру зайнятості вирішила, що варто спробувати.

Читайте також:  Сьогодні відбудеться прощання з директором педагогічного коледжу

Таким чином, Алла Миколаївна була направлена до ФОП Носовська О. А. на тимчасову роботу, яка дала можливість адаптуватися  до трудового ритму, а також пристосуватися до вимог роботодавця і підвищити свою самооцінку.

Минуло не так багато часу і жінка зрозуміла, що робота їй подобається та є посильною: асортимент товару, який реалізується в магазині, є необтяжливим та надихає на створення краси, а допомагаючи клієнтам обирати необхідні елементи декору, жінка сприяє тому, щоб зробити їхні оселі  гарними та затишними.

Читайте також:  В Олександрії шукають державних виконавців

За результатами тимчасової роботи, Алла Миколаївна була працевлаштована на постійне робоче місце. Історія цієї клієнтки Олександрійського міськрайонного центру зайнятості вкотре доводить просту істину –  робота існує для тих, хто її шукає.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ