Жінка з інвалідністю змогла повірити у себе

Алла Миколаївна, будучи інвалідом 3 групи з ураженням опорно рухового апарату, тривалий час не могла знайти собі підходящу роботу. По-перше здоров’я не дозволяло, турбував постійний біль, а по-друге – не було тієї роботи, яка була б їй посильною. За освітою Алла кравець, але ніколи не працювала за фахом, тому кваліфікація була давно втрачена.

Звернувшись по допомогу у працевлаштуванні до Олександрійського міськрайонного центру зайнятості, жінка не могла визначитись, яка саме робота для неї була б прийнятною. Зрештою безробітній запропонували вакансію продавця непродовольчих товарів у одному з місцевих магазинів, діяльність якого пов′язана з пошивом і реалізацією штор та гардин. Звичайно, спершу ця вакансія викликала у жінки побоювання, адже досвід у торгівлі був у неї зовсім відсутній, але після співбесіди з роботодавцем, клієнтка центру зайнятості вирішила, що варто спробувати.

Таким чином, Алла Миколаївна була направлена до ФОП Носовська О. А. на тимчасову роботу, яка дала можливість адаптуватися до трудового ритму, а також пристосуватися до вимог роботодавця і підвищити свою самооцінку.

Минуло не так багато часу і жінка зрозуміла, що робота їй подобається та є посильною: асортимент товару, який реалізується в магазині, є необтяжливим та надихає на створення краси, а допомагаючи клієнтам обирати необхідні елементи декору, жінка сприяє тому, щоб зробити їхні оселі гарними та затишними.

За результатами тимчасової роботи, Алла Миколаївна була працевлаштована на постійне робоче місце. Історія цієї клієнтки Олександрійського міськрайонного центру зайнятості вкотре доводить просту істину – робота існує для тих, хто її шукає.