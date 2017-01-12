Сьогодні, 12 січня 2017 року під час засідання виконкому через “принципову позицію” міського голови жінці відмовили в наданні дозволу на розробку документації та відведення в оренду земельної ділянки. На засідання прийшла і сама заявниця, Лідія Кудря.

За словами жінки, ще 2 роки тому вона отримала дозвіл на користування землею, обробляла її, а восени засіяла. Сьогодні ж стоїть питання про те, щоб відмовити їй у дозволі надалі користуватися ділянкою.

В свою чергу міський голова Степан Цапюк почав гарячу дискусію як з самою пані Кудрею, так і з іншими членами виконкому – зокрема з власним першим заступником Людмилою Давиденко. За словами мера, жінка може обробляти землю лише до того моменту, поки в Олександрії не з’явиться інвестор, який на неї претендуватиме. У такому випадку ділянку віддадуть йому, адже “перспективы для нас важнее”. Не звернув уваги міський голова і на докази жінки, адже земля знаходиться біля затопленої шахти і ні під яке будівництво вона не придатна.

Крім цього, Степан Цапюк зазначив, що багато вільної землі в районі, і жінка точно мала б можливість отримати дозвіл, якби Олександрія об’єдналася з прилеглими селами в рамках добровільного об’єднання громад.

Врешті, вже після того, як за кількістю голосів Лідії Кудрі все ж відмовили в дозволі на землю, Людмила Давиденко повідомила, що завтра їй зателефонують із управління приватизації та допоможуть у вирішенні даного питання. Яким саме чином це зроблять працівники управління не відомо, адже рішення щодо відмови вже прийнято.

В цей же час члени виконкому дозволили безкоштовно приватизувати землю біля річки Інгулець Юрію Носу, який є директором комунального підприємства «Олександрійський центральний ринок». Цікаво, що в цьому випадку питання ні про інвесторів, ні про відсутність вільної землі в місті не стояло.