ЖК-субсидії перерахували за квітень

Управлінням праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради зроблено автоматичний перерахунок діючих субсидій за квітень поточного року зі зміною обов`язкового відсотку платежу для громадян. Інформує прес-служба міської ради.

Для отримання повідомлення за квітень 2017р. громадянам необхідно звернутись за адресою: – вул. Шевченко, 109 (приміщення управління праці та соціального захисту населення , вхід – зі сторони вул. Шевченко ) для громадян , які мешкають за адресами колишніх ЖЕКів №1, 2; та приватного сектору;

– пр.-т Леніна, 117 ( колишній ЖЕК № 5) для громадян, які мешкають за адресами колишніх ЖЕКів № 3,4, 5 та кооперативи.

– пров. Б.Білого, 6 ( колишній ЖЕК № 6) для громадян, які мешкають за адресою колишнього ЖЕКу № 6.

Мешканці селищ Олександрійського та Пантаївки отримають повідомлення звернувшись до місцевого ЖЕКу або селищної ради в залежності від місця проживання за графіком іх роботи. Видача повідомлень буде проводитись з 15 травня по 19 травня за графіком роботи управління та колишніх ЖЕКів.