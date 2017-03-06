Керівник Кіровоградської обласної державної адміністрації (ОДА) Сергій Кузьменко повідомив про порядок формування госпітальних округів в регіоні. Про це голова ОДА розповів під час апаратної наради у понеділок, 6 березня.

Голова ОДА відзначив, що формування госпітальних округів Кіровоградської області буде проходити виключно через публічні обговорення і матиме на меті створення якісно нової моделі медичного обслуговування.

Сергій Кузьменко додав, що медична реформа регіону не передбачає закриття будь-якої лікарні, адже на Кіровоградщині і так не вистачає кваліфікованих спеціалістів, тому потрібно створити найкращі умови для роботи фахівців.