Жорстоке вбивство маленької дитини в Олександрії й максимальний термін покарання для злочинця (ВІДЕО)

Апеляційний суд за поданням прокуратури Кіровоградської області призначив більш суворе покарання вбивці однорічної дівчинки – 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Злочин стався ще в 2015 році в Олександрії. 37-річний чоловік прийшов до своєї знайомої, яка виховувала 2-х дітей: трьох та одного років, менша дівчинка довго не хотіла засинати і чоловік почав обливати її холодною водою, пояснюючи що в неї вселився демон. Коли дівчинка від цього почала ще більше плакати чоловік руками та ногами забив дитя до смерті.

Історію нелюдської жорстокості висвітлювали навіть в ток-шоу «Говорить Україна» на телеканалі «Україна». Подробиці подій того дня шокували всіх присутніх.

Попередньо, суд першої інстанції призначив нелюду покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.