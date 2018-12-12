Житель Кіровоградщини намагався пронести через кордон радіоактивні гриби

Днями працівники прикордонної служби на пункті пропуску українсько-польського кордону виявили у ручній поклажі одного з громадян України гриби, в яких перевищував рівень радіоактивних речовин.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон у Facebook.

Під час перевірки багажу у 52-річного жителя Кіровоградщини було виявлено біля одного кілограма сушених грибів, у яких радіаційне випромінювання було перевищено щодо встановлених норм.

За результатом обстеження радіоактивні харчові продукти було вилучено представником екологічної служби згідно з актом.