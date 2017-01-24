Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією затримали мешканця міста Кривий Ріг під час отримання посилки зі зброєю та боєприпасами. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Оперативники Управління СБУ в Кіровоградській області встановили, що небезпечне відправлення надійшло до Кривого Рогу з селища Устимівка на Кіровоградщині.

Правоохоронці вилучили з посилки пістолети “Макарова” та “ТТ” з набоями, три гранати РГД-5 і РГН та п’ять радіостанцій з базовою станцією до них.

Відкрито кримінальне провадження за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення відправника посилки.