Житель Кіровоградської області у складі злочинної групи шляхом обману збагатів на 2,7 мільйона гривень

Працівники департаменту внутрішньої безпеки Національної політики України затримали учасників злочинного угрупування, яке виманило 2,7 мільйона гривень у жителів Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України у Facebook.

В ході слідства стало відомо, що зловмисники телефонували потерпілим і, представляючись правоохоронцями, вимагали гроші за допомогу їх рідним, які, начебто, здійснили правопорушення. Люди вірили в правдивість телефонних дзвінків і слідували вказівкам злочинців. Таким чином, шахрайське угрупування виманило у «горе-родичів» грошей на загальну суму 2,7 мільйона гривень.

Як з’ясувалося, дзвінки здійснювалися з тимчасово неконтрольованої території Луганської області.

До того ж, було встановлено, що до складу злочинного угрупування відносяться 43-річний житель Кіровоградської області та 24-річна мешканка з Харкова, яким вже обрано запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави в розмірі 500 тисяч за кожного.

Тривають слідчі дії з пошуку всіх учасників та організаторів злочинного угрупування.