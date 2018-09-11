Житель Олександрійщини за крадіжку телефонного кабелю відбувся штрафом

В червні 2018 року житель Нової Праги, за 2 кілометра від рідного селища, біля узбіччя автодороги Олександрія – Кропивницький розкопав підземну кабельну лінію зв’язку ОК-Ю-180 «Кіровоград – Олександрія», яка належить ПАТ «Укртелеком». Повідомляє Голос Громади на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Загалом, зловмисник викопав 53 метри телефонного кабелю, загальною вагою 70 кілограмів, що в грошовому еквіваленті становить більш ніж 12 тисяч гривень. Потім, порізав кабель на шматки та відтягнув до найближчої лісосмуги.

З часом правоохоронці встановили особу зловмисника та притягнули до відповідальності. Під час підготовчого судового засідання злодій вину у вчиненні таємного викрадення кабелю визнав та уклав угоду про примирення. І згодом відшкодував матеріальну шкоду шляхом повернення майна ПАТ «Укртелеком».

Суд виніс стягнути у вигляді штрафу 850 гривень, що становить 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.