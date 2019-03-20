Жителі Кіровоградщини користуватимуться послугами авіаперевезень за новими правилами

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Нещодавно в Україні запрацювали нові правила авіаперевезень пасажирів і багажу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державіаслужби в Україні.

Відтепер у нових правилах відсутні норми про обов’язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги (раніше 15 кілограмів). Інформація про максимальну кількість і вагу багажу щодо безкоштовного перевезення, вказується у правилах авіаперевізника і договорі перевезення, що надається пасажиру.

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Також було затверджено нові правила оплати за реєстрацію в аеропорту:

  1. реєстрація в аеропорту відбувається безкоштовно, якщо це передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток;
  2. у разі, якщо не можна зареєструватися за допомогою сайту авіаперевізника або за допомогою кіоску самообслуговування.

Також змінилися терміни завершення реєстрації і посадки у літак:

  1. авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин (раніше 40 хвилин) до вильоту;
  2. виходи на посадку можуть закривати не раніше, ніж за 15 хвилин до вильоту (раніше 10 хвилин).
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При цьому зникла мінімальна норма відстані між кріслами. Раніше відстань між кріслами мала становити не менше 31 дюйма (78 сантиметрів) в бізнес- і преміум-класі, а також не менше 29 дюймів (73 сантиметрів) в економ-класі.

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