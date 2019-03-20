Жителі Кіровоградщини користуватимуться послугами авіаперевезень за новими правилами

Нещодавно в Україні запрацювали нові правила авіаперевезень пасажирів і багажу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державіаслужби в Україні.

Відтепер у нових правилах відсутні норми про обов’язкове безкоштовне перевезення багажу певної ваги (раніше 15 кілограмів). Інформація про максимальну кількість і вагу багажу щодо безкоштовного перевезення, вказується у правилах авіаперевізника і договорі перевезення, що надається пасажиру.

Також було затверджено нові правила оплати за реєстрацію в аеропорту:

реєстрація в аеропорту відбувається безкоштовно, якщо це передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток; у разі, якщо не можна зареєструватися за допомогою сайту авіаперевізника або за допомогою кіоску самообслуговування.

Також змінилися терміни завершення реєстрації і посадки у літак:

авіакомпанії можуть закривати стійки реєстрації не раніше, ніж за 45 хвилин (раніше 40 хвилин) до вильоту; виходи на посадку можуть закривати не раніше, ніж за 15 хвилин до вильоту (раніше 10 хвилин).

При цьому зникла мінімальна норма відстані між кріслами. Раніше відстань між кріслами мала становити не менше 31 дюйма (78 сантиметрів) в бізнес- і преміум-класі, а також не менше 29 дюймів (73 сантиметрів) в економ-класі.