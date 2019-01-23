Президент України нагородив мешканців Кіровоградщини

Днями сумлінні мешканці та працівники Кіровоградської області були візначені найвищими держаними нагородами та почесними званнями.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.
Згідно з Указом Президента України Петра Порошенка від 22 січня 2019 року № 14/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено Ратушняка Олександра Михайловича – голову Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка;
орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено Кузніцову Олену Анатоліївну – тренера-викладача комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради»
Крім цього було присвоєно почесні звання:
«Заслужений економіст України» – Йоник Наталії Василівні – директорові з економіки товариства «УкрАгроКом»;
«Заслужений працівник культури України» – Соляру Володимиру Іларіоновичу – директорові міського професійного духового оркестру.