Президент України нагородив мешканців Кіровоградщини

Днями сумлінні мешканці та працівники Кіровоградської області були візначені найвищими держаними нагородами та почесними званнями.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Згідно з Указом Президента України Петра Порошенка від 22 січня 2019 року № 14/2019 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності України» за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено Ратушняка Олександра Михайловича – голову Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка;

орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено Кузніцову Олену Анатоліївну – тренера-викладача комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської ради»

Крім цього було присвоєно почесні звання:

«Заслужений економіст України» – Йоник Наталії Василівні – директорові з економіки товариства «УкрАгроКом»;

«Заслужений працівник культури України» – Соляру Володимиру Іларіоновичу – директорові міського професійного духового оркестру.