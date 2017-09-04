Жителі Кіровоградщини отримають грошові винагороди за енергоефективність

Сьогодні, 4-го вересня, під час апаратної наради, нaчaльник депapтaменту сoціaльнoгo зaхисту Oлексaндp Дoгapoв повідомив, що жителям області сплатять заощаджені субсидії.

Про це повідомляється на інформаційному порталі «Гречка».

За його словами, в області налічується 65 тисяч родин, які мають право на монетизацію заощаджених субсидій. Загальна сума відшкодувань становить майже 38 мільйонів гривень.

З червня по вересень поточного року із офіційним заявами звернулися 56 тисяч сімей (85%) із сумою відшкодувань близько 33, 5 мільйонів гривень.

Органи соціального захисту надали усім родинам роз’яснювальну інформацію про заощаджені субсидії та пояснили алгоритм дій для отримання коштів.

Відповідні дані передано до профільного міністерства. Орієнтовно в жовтні поточного року будуть перераховані кошти на область, після чого буде здійснено виплати громадянам.