Жителі міста скаржаться: дахи протікають, свердловини не будуються

Олександрійці – жителі будинків по пр.Будівельників, 36, вул.Б.Нечерди, №№8, 15 тривалий час потерпають від дірявих покрівель. А мешканці багатоповерхівок вул.Шевченка.№№ 140, 142, Козачої, 37, 6-Грудня,75 неодноразово звертались до депутатів міської ради і особисто до міського голови з проханням виділити кошти на облаштування свердловин питної води у їхніх дворах. Про це на останній сесії міської ради у своїх зверненнях повідомили ряд депутатів. За їхніми словами, вищезгадані питання не вирішуються вже тривалий час.