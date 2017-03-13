Сьогодні, 13 березня 2017 року поблизу села Андріївка Олександрійського району місцеві жителі знайшли 2 міни. Про це повідомляють Олександрійські новини з посиланням на Олександрійський відділ поліції.

Так, міни ОФАБ 30 часів Другої світової війни були знайдені на території одного з полів, де місцеві жителі ходили з металошукачами по місцевості. Натрапивши на небезпечну знахідку, вони повідомили про неї правоохоронців.

Як виявилося, міни лежали в одній з балок, але після того, як поверхню ґрунту вимило, їх стало видно на поверхні. Наразі ж поліція огородила територію навколо мін, чекають прибуття саперів, які мають знешкодити снаряди.