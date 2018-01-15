Жителі Олександрійщини підтримали створення Новопразької ОТГ

Минулої п’ятниці, 12 січня, в населених пунктах Шарівської та Пантазіївської сільських рад відбулись громадські обговорення щодо створення Новопразької об’єднаної територіальної громади.

Як повідомляє Приютівська громада, більшістю голосів під час обговорень жителі сіл Шарівка, Квітневе, Гайове, Шарівської сільської ради Олександрійського району та населених пунктів Пантазіївка, Троянка, Веселка, Пантазіївської сільської ради Знам’янського району підтримали ініціативу створення ОТГ з центром в селищі Нова Прага.

Нагадаємо, що жителі Нової Праги на загальному зібранні 2 грудня підтримали створення громади в складі населених пунктів Нова Прага, Лозуватка, Григорівка, Олександро-Пащенкове, Шарівка, Квітневе, Гайове, Пантазіївка, Троянка, Веселка, Петрокорбівка, Білопіль, Дубівка, Корбомиколаївка, Митрофанівка.

В подальшому питання про приєднання населених пунктів Пантазіївської і Шарівської сільських рад у процесі створення об’єднаної громади буде розглядатися вже на сесіях сільських рад.