Сім днів тривало онлайн-опитування «Хто з жінок, на Вашу думку, є найвпливовішою на Олександрійщині?» від сайту Голос Громади, в якому проголосувала значна кількість учасників. І сьогодні настав час визначитись, кого ж користувачі соціальних мереж вважають найбільш впливовою жінкою в Олександрії та районі.

На першому місті з 33% симпатії знаходиться депутат Кіровоградської обласної ради та перший заступник Олександрійського міського голови Людмила Давиденко. Другий щабель рейтингу зайняла депутат Кіровоградської обласної ради Ірина Чемерис з результатом в 20% симпатій. Третьою в нашому списку стала секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська з 17% симпатій осіб, що проголосували.

Далі зі значним відставанням від фаворитів перебувають інші учасниці опитування. Четверту сходинку зайняла керівник Координаційного центру волонтерів Ірина Кабанова з 7% голосів. Далі ж йдуть три учасниці, які розділили 5 місце з результатом у 6%: головний лікар ОЦРЛ Валентина Гарагуля, голова Олександрійської райради Ольга Коріненко та голова ГО «Рідний дім. Олександрія» Євгенія Мороз. І найменше голосів отримали депутат Кіровоградської обласної ради Любов Мороз (4%) та начальник міського управління охорони здоров’я Тетяна Темник (1%).

Зазначимо, що опитування проводилось в соціальних мережах за допомогою гугл-форми, де не можливо відслідкувати «накрутки» голосів чи інші втручання. Ми ж сподіваємося, що голосування пройшло чесно та об’єктивно.

Редакція Голосу Громади вітає всіх жінок з прийдешнім святом 8-го Березня та бажає гарного настрою, яскравих квітів та кохання, яке б супроводжувало вас з дня у день! Зі святом!