Нещодавно до кореспондентів Голосу Громади звернулися жителі Покровського мікрорайону зі скаргами на переповнені сміттєві баки.

Так, комунальники в цьому мікрорайоні все частіше “забувають” про ті послуги, за які щомісячно платять абоненти.

“Невчасно або взагалі не прибраний сніг, запізнення з вивезенням сміття, відмова в ремонті фасадів та дахів, відсутність лавок – це будні жителів Покровського мікрорайону”, – скаржаться мешканці будинків.

Варто зазначити, що з незрозумілих причин днями комунальники почали ходити по будинках, які вони обслуговують, з соціальним опитуванням, в якому піднімається питання ставлення до комунальних підприємств і чи бажають мешканці від нього відмовитись та організувати ОСББ.

Хочеться вірити, що таке опитування спрямоване на реорганізацію служби задля поліпшення послуг.