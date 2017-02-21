Сьогодні, 21 лютого 2017 року відбувся особистий прийом голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Серед присутніх були і жителі Олександрії та Пантаївки.

Так, житель смт Пантаївки, який лікується в онкодиспансері, звернувся за допомогою у придбанні дороговартісного медичного препарату. Крім цього, під час прийому також було розглянуто проблемні питання, що стосувались виплати заборгованості із заробітної плати заявнику із Олександрії.

За результатами особистого прийому Сергій Кузьменко зазначив, що питання заявників будуть вирішенні в найкоротші терміни.