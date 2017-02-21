Сьогодні, 21 лютого 2017 року відбувся особистий прийом голови Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Серед присутніх були і жителі Олександрії та Пантаївки.

Так, житель смт Пантаївки, який лікується в онкодиспансері, звернувся за допомогою у придбанні дороговартісного медичного препарату. Крім цього, під час прийому також було розглянуто проблемні питання, що стосувались виплати заборгованості із заробітної плати заявнику із Олександрії.

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За результатами особистого прийому Сергій Кузьменко зазначив, що питання заявників будуть вирішенні в найкоротші терміни.

 

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