Жителі сел. Олександрійського отримали нового виконавця послуг з вивезення побутового сміття

Виконавчий комітет Олександрійської міської ради на засіданні сьогодні, 14 березня визнав переможцем конкурсу на виконання послуг зі збирання та вивезення твердих побутових відходів з сектору багатоквартирних житлових будинків селища Олександрійського, повідомляє «Голос Громади».

Відтепер виконувати дану послугу буде приватне підприємство «Вектор-Житло», яке оцінило свою роботу у розмірі 12 гривень 86 коп. на місяць з однієї особи.

Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради у зв`язку з цим доручено нараховувати пільги та субсидії зі збирання та вивезення побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків сел. Олександрійського з розрахунку 82 грн 52 коп. за 1м2.