У Войнівці Олександрійського району невідома істота задушила майже з півсотні кролів.

Вранці, вийшовши на подвір’я власних дворів, люди побачили незвичайну та одночасно страхітливу картину, адже усі кролі були задушені та розкидані на подвір’ї. Цікавим фактом є те, що задушеними виявилися тільки дорослі особини, а менших кроликів невідомий звір не торкнувся. Як зазначають господарі, усі вухані перебували в запертих металевих клітках, які були на ранок пошкоджені. Проволока дверцят кліток була відірвана, місцями були пошкоджені досить міцні прути клітки, що дало змогу думати, що невідомий звір володіє неабиякою силою.

Окрім цього люди розповіли, що така ситуація вже неодноразово траплялася в селі, проте ніхто із господарів не бачив та не чув, коли це відбувалося. Навіть собаки, що є в кожному дворі, не змогли захистити кролів від нападу невідомої істоти. За словами господарів, не зупинив звіра і високий паркан.

Селяни викликали працівників ветеринарної служби оглянути задушених тваринок та місцевих мисливців, аби порадитися, яка тварина могла таке зробити. Але наразі поки питань більше, аніж відповідей: як могла тварина розігнути прути клітки, чому лише задушила, але не з’їла вуханів, чому не гавкали собаки?

Проте і ветеринари, і мисливці лише розводять руками й пояснити, що це за істота могла бути, не можуть. На сьогодні стривожені сусіди почали проводити свої дослідження та шукати сліди істоти, котра так безжально задушила вуханів.