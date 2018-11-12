Жителька Кіровоградщини виготовляє зі стебел жита ексклюзивні аксесуари, жіночі прикраси, картини та ляльок

56-річна жителька Нової Праги Світлана Піскова понад 20 років займається виготовленням вишуканих солом’яних сумочок, капелюхів, квітів, кошиків, картин та ляльок. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Світлани Піскової у блозі “Моя Україна. Ми – українці”.

Світлана створює свої шедеври зі стебел жита, льону, вівса та кукурудзи. Щоразу з рук майстрині виходять неймовірні витвори.

Історія знайомства з соломоплетінням почалася в 1988-му році, коли вона працювала у Новопразькому будинку дитячої творчості. Під час проведення однієї з виставок Світлана побачила експонати з соломи, які виготовила одна мешканка селища. Майстриня попросила і її навчити.

Відтоді пройшло багато часу. З кожним роком майстриня вдосконалює свої знання та вміння.

Наразі Світлана Піскова – відомий майстер соломкарства на Кіровоградщині, член Національної спілки народних майстрів України.

Вона знає 120 технік плетіння та залюбки ділиться своїм досвідом з охочими.

Готувати матеріал до плетіння майстрині допомагає чоловік Сергій, а дві дочки та онука з радістю беруть участь у плетінні із соломи.