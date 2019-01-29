Жителька Кіровоградщини затримана за організацію наркопритону у власному помешканні (ФОТО)

Поліція Кіровоградщини затримала мешканку Кіровоградської області, на яку почали надходити скарги щодо виготовлення та розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Найполіції у Кіровоградській області.

У ході обшуку помешкання підозрюваної правоохоронці виявили та вилучили 30 мл опію, а також прекурсор, інгредієнти та посуд для виготовлення наркотичного засобу.

Крім того, вилучено пристрої для вживання марихуани, грошові кошти та мобільний телефон, які використовувалися для здійснення злочинної діяльності. Зокрема виявилося, що громадянка надає приміщення особам для вживання наркотиків – у квартирі застали двох наркозалежних громадян.

Всі вилучені предмети та речовини відправили на експертизу.

Мешканці м.Кропивницький загрожує покарання – позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.

