Жителька Олександрії виготовляє із гарбузів незвичайні іграшки-торохкалки

Народна майстриня з Олександрії, 55-річна Олена Ющишена останні роки займається виготовленням незвичайних іграшок із гарбузів і декорує їх сакральним крапковим живописом, що популярний серед австралійських і індійських племен та різних народів Африки.

Перевага такого розпису у тому, що він імітує вишивку бісером та інкрустацію, дозволяє поєднувати кольори та створює цікаві і неповторні орнаменти, що зацікавлюють людей. Повідомляє Голос Громади з посиланням на блог Наталі Луценко.

Спочатку жінка займалася бісероплетінням, а потім з’явилося нове захоплення. Все почалося з того, що в одному із сіл Олександрійського району, Олена побачила кабачки, що мають пляшкоподібну форму і називаються лагенаріями. Коли вони висихають, то торохкотять, як дзвіночки. Майстриня зацікавилася і зайнялася виготовленням та декоруванням шумових іграшок. Для своїх іграшок Олена Ющишена вирощує в’єтнамські кабачки на власному городі.

Щоб зробити іграшку, спочатку висушується кабачок, потім його потрібно помити, почистити, далі нанести візерунок і покрити лаком. Готова іграшка дуже легка і зберігається роками.

Такі шумові іграшки користуються попитом не лише в олександрійців, а й у поціновувачів з сусідніх країн і навіть континентів. Іграшки цікаві малечі і дорослим, їх купують на весілля, свята та різноманітні етнічно-культурні заходи.