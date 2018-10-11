Жительку Олександрії рятували на Говерлі

Жителька Олександрії під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла травмувалася та не могла самостійно пересуватися. Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на сайт ДСНС в Івано-Франківській області.

Група, в складі якої здійснювала сходження олександрійка, викликали рятувальників, які по прибуттю надали невідкладну медичну допомогу та на ношах транспортували її до туристичної бази «Заросляк».

Допомогу жительці Олександрії надали рятувальники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення.

Стан потерпілої задовільний.