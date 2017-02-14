Жителя Кіровоградщини збив потяг в курортному містечку

60 річний чоловік був збитий потягом і помер від отриманих травм. Про це вчора, 13 лютого о 7:03 повідомив черговий поліцейський на пункт зв’язку ДПРЧ-9 м. Яремче.

Надзвичайна ситуація відбулась в неділю о 17:00, повідомляє Правда.

Наїзд був здійсненний потягом Рахів – Івано Франківськ №6404.

Відомо що постраждалий був жителем села Павлівка Новоукраїнського району, який тимчасово проживав в селі Микуличин. Перехід колії здійснювався в нерегульованому місці.