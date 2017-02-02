Льотна академія НАУ ініціює створення постійних авіарейсів на найбільш популярні напрямки. Про це повідомляє сайт Весь Кіровоград з посиланням на помічника начальника Льотної академії НАУ з громадських зв’язків Олену Ковальову.

Як повідомила Ковальова, місто не може бути економічно розвинуте, якщо в ньому немає функціонуючого аеропорту. Наразі ж Льотна академія проводить переговори з українською компанією «Урга», а також з турецькими партнерами.

Вивчаючи ринок та ті напрямки, які є найбільш популярними, вирішили що найбільш затребуваним може бути рейс до Стамбулу.