Житлова субсидія призначатиметься за оновленим порядком

2 травня на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про внесення низки змін до програми надання житлових субсидій. Про це повідомляє Департамент інформації КМУ. Зміни орієнтовані зокрема на монетизацію допомоги – передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватися готівкою, тобто «живими» грошима. Таким чином, отримувачі субсидії зможуть залишати собі зекономлені в результаті ощадливого споживання енергоресурсів кошти і монетизація стане додатковим стимулом для енергоефективності економіки. Також з метою стимулювання енергозбереження з 1 травня 2018 року соціальна норма на газове опалення буде наближена до реальних обсягів споживання і становитиме 4,5 м3 на 1 м2 площі, електроопалення – 30 кВт.год на 1 м2 площі. При призначені субсидії на понаднормову площу житла, норма може бути збільшена не більш ніж на 30%.

Разом з тим на засіданні наголошувалося, що верифікація субсидіантів, яку розпочало Міністерство фінансів, виявила ряд системних проблем з призначенням субсидій, у тому числі і непоодинокі зловживання.

Згадувалося, наприклад, про випадки здачі власниками квартир в оренду з оформленою субсидією на комунальні послуги. При цьому власники помешкання не тільки отримують доходи від оренди, а ще й державну допомогу. Доходи від оренди майна, зокрема, від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи – в новій графі «інші доходи».

Виділене таке поняття, як «предмети розкоші». Відтепер якщо у власності сім’ї є автомобіль, якому менше п’яти років від дати випуску, їй субсидію не призначатимуть. З 1 травня 2018 року діє нове правило: субсидія відміняється, якщо площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку – 200 кв. м (так зване житло преміум-класу), крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Власники «розкішної» житлової площі будуть оплачувати послуги у повному обсязі.

Йшлося також про українців, які працюють за кордоном, але при цьому звертаються за призначенням субсидій, декларуючи нульові доходи. Тепер тим, хто є дійсно безробітним, необхідно буде стати на облік до центру зайнятості. А тим людям працездатного віку, хто претендує на субсидію, але не реєструється як безробітний, бо насправді працює без оформлення в Україні або за кордоном, органи соцзахисту автоматом рахуватимуть дохід у три прожиткові мінімуми – 5286 гривень.

Спрощено процедуру отримання субсидій для жителів об’єднаних територіальних громад. Відтепер ОТГ мають право приймати від громадян документи для оформлення субсидії для передачі їх органам соціального захисту населення – як це раніше робили сільські і селищні ради.

Так само, як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлені домогосподарствами 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу. У грошовому еквіваленті це майже 700 гривень. Не змінився і порядок: субсидіантам треба до 1 вересня подати заяву у місцеве управління соцзахисту населення, на підставі якої здійснюватиметься виплата грошової винагороди за енергоефективність. Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовуються для опалення. Обрати спосіб отримання коштів треба самостійно, – йдеться у повідомленні КМУ.