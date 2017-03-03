Зловмисники викрали автозапчастини з гаражу олександрійця

На території гаражного кооперативу №6 в Олександрії зафіксовано крадіжку автомобільних запчастин з одного з гаражів. Про це, з посиланням на начальника відділу моніторингу Олександрійського відділу поліції Сергія Козловського, повідомили Олександрійські новини у п’ятницю, 3 березня.

Зловмисники вкрали зарядний пристрій, радіатор, двигун, мотор з вентилятором, інструменти. Злочин стався в період з 26 лютого по 1 березня — саме стільки власник гаражу не відвідував приміщення.

Відповідно до ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (ККУ), викрадачам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження.