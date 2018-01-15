Змінені вимоги до приміщень для проведення ЗНО

Відтепер аудиторії, в яких проводитиметься ЗНО з іноземної мови будуть оснащені пристроями для програвання аудіо-компакт-дисків зі звуковим записом (аудіоцентр, аудіопрогравач, магнітола, комп’ютер тощо) з потужністю акустичної системи не менше ніж 10 Вт, з частотою не гірше ніж 100 Гц – 20 000 Гц.

Таке рішення було прийнято у зв’язку із запровадженням з 2018 року в тестах з іноземних мов завдань сертифікаційної роботи, що спрямовані на перевірку сформованості вмінь і навичок, необхідних для розуміння мови на слух (аудіювання), – повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Окрім цього повідомляється, що ЗНО з іноземних мов може проводитися лише в аудиторіях на 15 робочи місць.