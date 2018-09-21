Зміни в переліку документів для зарахування дітей до першого класу у 2019 році

Кабінет Міністрів України затвердив перелік документів необхідних для підтвердження місця проживання при врахуванні майбутніх першокласників. Нагадуємо, що з наступного навчального року Міністерство освіти готуються ввести першочергове зарахування в перший клас за місцем проживання, інформує Голос Громади з посиланням на сайт Народна правда

Міністр освіти Лілії Гриневич повідомляє, що дитина відповідно з реєстром здобуває першочергове право на зарахування до школи за місцем проживання. Декілька міст протестують в роботі електронний реєстр та випробують пілотний механізм електронного розподілу шкільних місць.

Цієї середи на засіданні уряду оголосили перелік документів, що підтверджуютьмісце проживання дитини. Перелік документів наступний:

 паспорт батька,

 довідка з місця реєстрації,

 довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеного особи,

 документ, що засвідчує право власності або користування житлом,

 акт обстеження умов проживання,

 будь-який інший офіційний документ, що підтверджує місце проживання.

Гриневич також повідомила, що постанова КМУ регулює також питання обліку дітей дошкільного віку, і це дозволить більш точно прогнозувати потрібну кількість місць у дитсадках і школах, аналізувати інформацію на найближчі кілька років.