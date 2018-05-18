Змінити мегаполіс на село: на Олександрійщині переселенка знайшла роботу за допомогою служби зайнятості

Не зважаючи на молодий вік, Анастасія вже пережила достатньо випробувань. Найтяжчим з них був вимушений переїзд з рідного Донецька. Ще б пак, адже на її рідній землі ще й досі тривають бойові дії.

Тож молода жінка вирішила не наражати на небезпеку ні себе, ні своїх дітей і переїхала до родичів на Олександрійщину, в село Протопопівка.

«Звичайно, різниця між мегаполісом і сільською місцевістю була колосальною. Роботи в селі не було, до міста добиратися незручно і дорого, та ще й дітей до садочка треба було водити. Тому питання про працевлаштування в Олександрії не розглядалось», – згадує пані Анастасія.

Але згодом з’явилася вакансія і за місцем проживання: до одного із місцевих кафе був потрібен офіціант. Хоча робота у сфері обслуговування була для Анастасії зовсім незнайомою та ще й працювати треба до пізнього вечора, але все ж молода жінка вирішила спробувати.

Після співбесіди з роботодавцем, Анастасія залишилась задоволена умовами праці тому вирішила негайно ж приступати роботи і наразі є офіційно працевлаштованою.