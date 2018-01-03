Знайдені малюки в морозильці холодильника мають різницю у віці рік

Малюки, котрих 30 грудня виявили в морозилці холодильника мають різницю у віці в рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

“Експерт подивився і сказав, що їх поклали у морозилку в різний час. Одне тіло сильно вимерзло, інше — менше. Очевидно, вони погодки”, — повідомило джерело.

В ГУНП Кіровоградської області повідомили, що наразі перевіряють інформацію.

Нагадаємо, подія трапилася 30 грудня в Олександрії по вулиці Козацькій,47 (колишня Червого козацтва). Народивши двох малюків, жінка сховала їх у морозильній камері свого холодильника. За її словами, малята народилися мертвими.