Знайденого біля дач олександрійця вбив знайомий, в якого той святкував іменини

Поліції вдалося встановити обставини смерті місцевого жителя, тіло якого було знайдено мешканцями міста Олександрія на початку березня поблизу дачних кооперативів загорнутим в килим. Тіло пролежало більше тижня.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції в області, 40-річний непрацюючий потерпілий святкував свій день народження у квартирі знайомого і в результаті сварки зчинилась бійка, в якій постраждалий отримав тілесні ушкодження. В результаті травм чоловік за декілька днів помер.

Поліція затримала 29-річного підозрюваного, в квартирі якого й святкували день народження жертви.

Щоб приховати сліди злочину, він загорнув тіло в килим і лишив на околиці. При затриманні виявилось, що чоловік збирався виїжджати за межі області, проте не встиг. Наразі йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.